Possibilidade de aguaceiros fracos esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 25 de Setembro, períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao

final da manhã.

O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) de norte/nordeste. Prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

No Funchal estão previstos períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde. O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de nordeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste e na costa sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.