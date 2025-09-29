Preparação do Orçamento Regional corre dentro dos "prazos habituais"

O secretário regional das Finanças assumiu, hoje, que o Governo Regional está a cumprir com o calendário habitual para a concepção do Orçamento Regional. Até amanhã, terça-feira, as secretarias devem descarregar as suas propostas de despesas em todos os serviços.

Depois, segue-se a fase de conciliação entre aquelas que são as possibilidades para “casar a despesa com a receita”, passando depois a uma fase de entrega de proposta de orçamento na Assembleia Legislativa da Madeira, em meados de Novembro.

O governante assumiu que é expectável que existam reuniões tanto com os partidos da oposição, como com os sindicatos, a fim de se preparar esse mesmo documento.

Quanto à revisão da Lei das Finanças Regionais, recordou que o trabalho técnico já foi desenvolvido, tal como já foi tornado público, pelo que agora é expectável uma fase “mais política”. “Trata-se de introduzir opções políticas, porque o documento espelha opções técnicas. Essas directrizes têm de ser avaliadas do ponto de vista político”, explicou Duarte Freitas.

As declarações foram prestadas à margem da apresentação da 3.ª fase do projecto de Reforma das Finanças Públicas da Região, que decorreu no Salão Nobre do Governo Regional.