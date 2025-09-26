"É vergonhoso o que o Governo Regional fez ao sector TVDE"
Protesto liderado por Walter Pereira da associação nacional contrapõe-se à posição da associação regional
Walter Pereira, delegado na Madeira da Associação Nacional do Movimento de TVDE, liderou esta manhã um protesto de motoristas de TVDE no Funchal, com cerca de 20 viaturas e algumas dezenas de pessoas a participar. A manifestação foi organizada em resposta à resolução do Governo Regional, emitida no dia 16 deste mês, que suspende novos motoristas.
“Estamos a falar de pessoas que fizeram formação paga, com um custo total de quase 700 euros, e que viram a sua vida completamente bloqueada. Isto é vergonhoso o que o Governo Regional da Madeira fez ao sector TVDE”, afirmou Pereira durante a primeira paragem - Quinta Vigia - da caravana.
O dirigente explicou que os números divulgados por alguns políticos não correspondem à realidade: na Madeira existem oficialmente 300 viaturas TVDE, enquanto cerca de 700 motoristas estão registados, muitos já sem actividade na região. Destes, cerca de 550 permanecem activos, com aproximadamente meia centena a participar nesta manifestação.
“O sector TVDE precisa de regulamentação, mas também precisa de ser ouvido. A Associação Nacional do Movimento TVDE só tem uma voz só, firme, que defende os interesses de todos por igual”, acrescentou.
Numa referência velada à ARAM-TVDE, Pereira sublinhou que a associação não coloca interesses próprios à frente dos motoristas e que o protesto se manteve ordeiro, com o objectivo de reivindicar direitos de trabalho e melhores condições para os profissionais do sector.
A ARAM-TVDE, única associação regional, não se associou ao protesto. Alejandro Abreu explicou ao DIÁRIO que a não participação se deve ao facto de já terem resolvido a situação das guias dos motoristas em reunião com o Governo:
“A ARAM-TVDE está a favor da suspensão de novas licenças e já foram renovadas as guias dos motoristas. Os que estão a fazer manifestações à procura de confusão e caos não representam o sector na Madeira”, afirmou.