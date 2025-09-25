Estratégia Regional de Alimentação Saudável será readaptada em breve

Micaela Freitas assumiu, hoje, que a Madeira é capaz de funcionar como um lanoratório natural, pelo que a Região tem investido em vários projectos relacionados com a segurança alimentar. O combate aos contaminantes emergentes não se fica apenas pelo papel regional e visa um esforço internacional.

A Estratégia Regional de Alimentação Saudável e futura vai ter uma evolução graças a um estudo feito recentemente, pelo que a estratégia será adaptado à realidade local.

Está a decorrer no Museu da Eletricidade a 6.ª edição da Conferência Internacional sobre Contaminantes Alimentares (ICFC 2025). O evento é organizado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através do seu Departamento de Alimentação e Nutrição, e em colaboração com o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM – Universidade de Aveiro). O tema deste ano é ‘Desafios dos contaminantes emergentes (CEs) e saúde planetária’, com a iniciativa a decorrer até amanhã.

As declarações foram prestadas no âmbito da sessão ‘The Intersection of Food Safety and Planetary Health’.

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil assumiu que os contaminantes representam fronteiras invisíveis nos alimentos que consumimos. O Portal de Nutrição está também para breve para facilitar o acesso aos nutricionistas às informações sobre os utentes e terá ainda uma aplicação móvel que dará acesso à partilha de documentos como planos alimentares.

Fernando de Almeida, presidente do conselho directivo do Instituto Ricardo Jorge, fez questão de agradecer o contributo de todos na organização deste evento, frisando que o resultado desta conferência será importante para o futuro.