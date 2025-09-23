Frontalidade e mais escrutínio ao Governo Regional

“Quem pensa que, se a Câmara virar PSD, vamos fazer vontadinhas ao Governo, está enganado. O escrutínio será ainda mais rigoroso. A minha obrigação é reivindicar a vontade das pessoas e a frontalidade é uma das minhas características.” Foi assim que Cláudia Perestrelo, candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, reforçou a sua posição sobre a relação entre a autarquia e o Governo Regional.

A candidata defende que a cooperação entre Câmara, juntas de freguesia e Governo tem de assentar no diálogo, no respeito institucional e na igualdade de tratamento. “O presidente da junta é sempre o primeiro a receber os problemas da população. Por isso, no dia seguinte às eleições, não pode continuar esta ideia de que a Câmara é CDS, a junta do Faial é PSD ou a junta de Santana é CDS. Tem de haver atenção por igual a todos, independentemente da cor política”, frisou.

Cláudia Perestrelo deixou ainda críticas à postura do actual presidente da Câmara, Dinarte Fernandes. “Não é correcto que, quando o governante está no terreno, seja só amor e graças, e depois, quando sai, surjam críticas e ataques em páginas ou no TikTok. O que é preciso é dizer as coisas de viva voz, no devido local, confrontando quando necessário e desafiando quando for preciso”, sublinhou.