Governo Regional fala em "sustentabilidade das finanças públicas da Região"

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional das Finanças, justificou esta terça-feira, 23 de Setembro, o aumento da Dívida Pública da Região em Junho de 2025 com as medidas adicionais e de natureza extraordinária tomadas para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 e dos conflitos militares (Rússia-Ucrânia e Israel Palestina).

Em nota emitida, a secretaria tutelada por Duarte Freitas destaca "a sustentabilidade das finanças públicas da Região", no dia em que foi divulgado pela Direcção Regional de Estatística que a dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) situava-se em 5 221,0 milhões de euros no final de Junho deste ano, traduzindo-se num crescimento de 220,8 milhões de euros (+4,4%) face a Março e numa subida de 140,0 milhões de euros (+2,8%) comparativamente ao período homólogo.

Segundo o Governo Regional, os dados mais recentes referentes à dívida pública mostram que "o rácio da dívida em relação ao PIB é significativamente inferior na RAM em comparação com o país", que no 2.º trimestre de 2025, era de 69,8% na RAM e de 96,8% ao nível do país.

