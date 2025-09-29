Justus sobe à cabine do Marginal no próximo sábado

No próximo sábado, 4 de sábado, Justus sobre à cabine do Marginal, prometendo uma noite de enerfia e de espírito berlinense.

Natural de Berlim e profundamente ligado à música electrónica de Berlim, Justus é DJ, promotor e fundador do projecto 'Beschaeftigungstherapie / Berlin Sound Therapy' (BSTHP). Desde 2018, a iniciativa evoluiu de uma série de festas e podcasts para uma agência de booking que leva o som autêntico de Berlim a vários continentes.

Residente no icónico clube Ritter Butzke, Justus, consolidou-se como uma presença marcante na noite berlinense. O seu percurso já o levou a festivais e palcos internacionais, com atuações na Europa, Ásia, África e América Latina, incluindo países como Tailândia, Guatemala, Uganda e Ruanda.

"O seu estilo musical é descrito como intenso, hipnótico e envolvente, marcado pela fusão de melodias, vocais e ritmos que transitam entre o techno progressivo, indie dance, dark disco e sonoridades melódicas", refere nota enviada.