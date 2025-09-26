Falta de tablets nas escolas resolvido na próxima semana

A secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, esteve presente na sessão de abertura do V Encontro de Jovens, realizado no Auditório da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, onde destacou o papel da escola na descoberta dos talentos de cada aluno.

À margem do evento, a governante abordou também os constrangimentos sentidos nas últimas semanas devido à entrega faseada de tablets a alunos do 5.º e do 10.º anos. Elsa Fernandes assegurou que a situação está em vias de resolução e que, já nesta fase, “50% das turmas do 5.º ano e 60% das turmas do 10.º ano têm os equipamentos atribuídos”.

Segundo explicou, a entrega a todos os restantes alunos será concluída na próxima semana. Para além das licenças digitais, a governante apontou outro factor que atrasou a distribuição: “Faltavam as capas de protecção, que são fundamentais para precaver danos e evitar que os pais tenham de suportar o custo de substituição em caso de quebra. Era importante garantir este cuidado antes da entrega.”

Elsa Fernandes garantiu, contudo, que “o essencial está resolvido” e que todos os alunos terão em breve os seus equipamentos em pleno funcionamento.

O V Encontro de Jovens prossegue com momentos de partilha e reflexão, incentivando a criatividade, o talento e a intervenção cívica da nova geração.