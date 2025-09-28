Arsenal ganha em Newcastle e sobe a segundo na Premier League

O Arsenal conquistou hoje uma difícil vitória em Newcastle, por 2-1, para a Liga inglesa de futebol, com o golo do triunfo em St. James Park alcançado apenas nos descontos de tempo finais.

O jogo da sexta jornada do campeonato deixa os 'gunners' isolados no segundo lugar, com 13 pontos, a dois do campeão Liverpool.

Aos 90+6, o Arsenal voltou a recorrer a uma das suas armas mais fortes, as bolas paradas, para conseguir a vitória. O central brasileiro Gabriel Magalhães saltou mais alto do que todos e fez o golo.

Os 'gunners' foram especialmente perdulários ao longo do jogo, sobretudo na primeira parte, com o sueco Gyökeres a perder um golo 'feito' aos 14 minutos.

Trossard, aos 25, enviou uma bola ao poste e, aos 29, Eze também não teve talento para conseguir o golo.

Seria o Newcastle a chegar ao golo, aos 35 minutos, com o alemão Nick Woltemade a cabecear para o fundo das redes.

Na segunda parte, Nick Pope continuava a ser essencial, na baliza do Newcastle, como se viu no golo 'negado' ao neerlandês Timber, aos 59 minutos.

Para a última meia hora, o Newcastle pura e simplesmente deixou de atacar, focando-se na resistência ao pendor ofensivo dos visitantes.

Aos 81 minutos, Gyökeres escorregou na hora do remate e a bola saiu pela linha de fundo, no culminar de uma tarde 'para esquecer' do sueco.

Exímio nas bolas paradas, o Arsenal chegou à vitória aos 85 minutos, na sequência de um canto. Mikel Merino cabeceou junto ao poste direito, com Nick Pope desta vez sem reação.

Com este resultado, o Arsenal subiu a segundo, com 13 pontos, menos dois do que o líder Liverpool, derrotado no sábado pelo Crystal Palace, por 2-1. O Newcastle está no 15.º lugar, com seis pontos.