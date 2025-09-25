Tributo aos Beatles no Capoeira Lounge Bar
Este concerto especial terá lugar no próximo Sábado, dia 27, a partir das 21:00.
Reviva a magia dos 4 rapazes de Liverpool com The Beetlers, banda de tributo que interpreta os maiores sucessos dos Beatles.
Clássicos como 'Let It Be', 'Hey Jude', 'Yellow Submarine' e 'All You Need Is Love' prometem uma noite cheia de nostalgia e boa música.
Próximos concertos:
- 27.09 – Beatles by the Beetlers – Concerto Tributo
- 11.10 – Triângulo
- 25.10 – Simon and Garfunkle – Concerto Tributo
Capoeira Lounge Bar
Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2
Informações: 291 930 930 | [email protected]