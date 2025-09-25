 DNOTICIAS.PT
Patrocinado SENTIDO GALO RESORT

Tributo aos Beatles no Capoeira Lounge Bar

Este concerto especial terá lugar no próximo Sábado, dia 27, a partir das 21:00.

None

Reviva a magia dos 4 rapazes de Liverpool com The Beetlers, banda de tributo que interpreta os maiores sucessos dos Beatles.

Clássicos como 'Let It Be', 'Hey Jude', 'Yellow Submarine' e 'All You Need Is Love' prometem uma noite cheia de nostalgia e boa música.

Próximos concertos:

  • 27.09 – Beatles by the Beetlers – Concerto Tributo
  • 11.10 – Triângulo
  • 25.10 – Simon and Garfunkle – Concerto Tributo

Capoeira Lounge Bar
Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2
Informações: 291 930 930 | [email protected]