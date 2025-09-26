Grande afluência de turistas volta a congestionar acesso ao Pico do Areeiro
Um guia de montanha com 20 anos de profissão constata nunca ter visto tanta gente naquele ponto turístico
A manhã não começou da melhor maneira para aqueles que tentam chegar ao Pico do Areeiro.
A muita afluência de turistas àquele que um dos locais mais procurados por quem nos visitar para apreciar o nascer do sol voltou a originar o congestionamento da única via de acesso.
"Há carros mal estacionados nas bermas da estrada. Ninguém sobe, nem ninguém desce", dá conta um guia de montanha que há mais de 20 anos leva turistas àquela montanha. Nem mesmo a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP) permite disciplinar os condutores das centenas de viaturas de rent-a-car.
E o guia explica, em parte, o porquê: "os turistas vêm para o nascer do sol, alguns bem cedo, antes da PSP estar no local, por isso estacionam como bem querem e entendem, sabendo que não lhes acontece nada", constata.
A situação tem sido recorrente e há vários meses que muitos profissionais do sector e amantes da natureza, bem como vários partidos políticos e associações, têm pedido medidas do Governo Regional para controlar e disciplinar a confusão no Pico do Areeiro que mancha a qualidade do destino Madeira.
"É um facto que vêm todos à mesma hora para o mesmo local. Mas certamente os governantes não querem que os turista venham ver o nascer do sol ao meio dia", aponta, ironizando com a falta de acção das entidades competentes.