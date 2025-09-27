Marques Mendes mantém "Festa do Livro" em Belém se for eleito Presidente

O candidato presidencial Marques Mendes afirmou hoje que, se for eleito Presidente da República, vai manter a organização da "Festa do Livro", nos jardins do Palácio de Belém, e salientou a importância do serviço público na informação.

Luís Marques Mendes falava aos jornalistas a meio da sua visita à "Festa do Livro", declarações em que também remeteu para a Procuradoria-Geral da República (PGR) as questões relacionadas com a empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro, a "Spinumviva".

Para o antigo presidente do PSD e atual membro do Conselho de Estado, a "Festa do Livro", nos jardins do Palácio de Belém, "foi uma grande ideia" do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

"É uma ideia que os portugueses apreciam. E quando eu for Presidente da República vou manter a festa do livro em Belém. As boas ideias devem manter-se, não devem ser mudadas. Precisamos de fomentar ainda mais hábitos de leitura e esta iniciativa do Presidente da República é de elogiar", acentuou.

Sobre o seu passeio pelas bancas dos livreiros, Marques Mendes revelou já ter comprado dois livros: Um sobre inteligência emocional, o que "é sempre muito importante, e sobretudo nestas ocasiões; outro sobre os media e sobre o serviço público dos media".

Em relação ao serviço público na área da informação, o candidato presidencial destacou que é uma matéria que aprecia muito e em cuja reflexão disse ter colaborado.

Confrontado com o facto de o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, ter defendido, esta semana, que na RTP é possível fazer mais com menos, Marques Mendes respondeu: "Isso é sempre possível, porque é tudo muitas vezes uma questão de gestão e de organização."

"Agora, isso não significa que se vá desinvestir do serviço público. Isso não é um bom princípio", advertiu.

Para Luís Marques Mendes, "o serviço público dos media é uma orientação que deve ser mantida para o futuro e deve-se investir nela. Agora, evidentemente, como os recursos públicos são sempre escassos, se pudermos gerir melhor, tanto melhor. Mas isto aplica-se nos media, aplica-se na educação pública, aplica-se no Serviço Nacional de Saúde", completou.

Interrogado sobre o caso da empresa familiar do primeiro-ministro, o candidato presidencial defendeu que essa é matéria que está a ser tratada no quadro de uma averiguação preventiva na PGR.

"Manda o bom senso que se aguarde a decisão da PGR. Se vai ser arquivada, não vai ser arquivada, até lá acho que é do mais elementar bom senso não fazer nenhum comentário", acrescentou.