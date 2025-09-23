Junta de São Pedro repudia actos de vandalismo

O presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Manuel Filipe, repudia a onda de vandalismo. na zona de São João, que resultou em vários contentores de lixo incendiados, que provocaram danos e transtornos para os moradores.

Tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO, os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se pelas 6 horas até à Rua de São João para extinguir o foco de incêndio.

Manuel Filipe explica, em nota enviada, que os incêndios ocorreram durante a noite de domingo para segunda-feira, quando os contentores estavam cheios, resultando desta acção "contentores destruídos e consequentes problemas de higiene e segurança pública."

Repudia "veemente estes actos de violência e vandalismo e condena todas as acções que coloquem em causa a segurança dos moradores, sendo na realidade inaceitável estes actos contra a freguesia e fregueses."

A Junta de Freguesia de São Pedro tomou todas as medidas para reparar os danos e prevenir futuros incidentes. Manuel Filipe acrescenta que a Junta vai "trabalhar, em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal, tendo esta instituição já colocado em tempo recorde novos contentores de recolha de lixo garantindo que os serviços de recolha de lixo seja assegurada com normalidade".

Acrescenta que, "os incêndios nos contentores de lixo são um exemplo de vandalismo que podem ter consequências graves para a comunidade, assumindo proporções maiores, sendo que tal não sucedeu graças à colaboração dos fregueses, moradores na zona, que alertaram para o sucedido. Um obrigado também aos Bombeiros que actuaram no local ".

A Junta de Freguesia irá colaborar com a entidades policiais afim de identificar e punir os autores destes actos que considera condenáveis.