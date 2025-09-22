Dois caixotes de lixo em chamas deram trabalho aos bombeiros

A corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal foi mobilizada esta madrugada para duas ocorrências do mesmo teor, fogo em caixotes do lixo, em duas zonas diferentes e espaçadas por algumas horas entre si.

O primeiro caso aconteceu na Rua 4 do Pico das Romeiras, pelas 2h00, e o segundo aconteceu na Rua de São João, pelas 6h00, tendo ambos os casos sido resolvidos com recurso a um pronto-socorro pesado e respectiva guarnição.

Não foram registados mais danos além dos caixotes de lixo.