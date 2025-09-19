Marítimo em festa

Fundado a 20 de Setembro de 1910, Club Sport Marítimo comemora hoje o 115.º aniversário

O dia de aniversário começa com a inauguração de uma placa em homenagem à emblemática digressão a África. Segue-se a eucaristia que terá início às 10h00, na Capela do Marítimo, em Santo António. O dia encerra com o jantar de aniversário, no Casino da Madeira, com início às 19h30.

Mas existem mais eventos marcados para este dia e que deve acompanhar

4.º Encontro do Património Cultural Imaterial, Museu de Eletricidade - Casa Da Luz

09h30 - Apresentará a prelecção Élia de Sousa (antropóloga da direcção regional da

Cultura) intitulada ‘Breve abordagem aos processos ao INPCI do Arquipélago da Madeira’

10h00 - Apresentada a comunicação ‘O Património Cultural Imaterial: conceito e procedimento de inventariação’, por Paulo Maximino (antropólogo/Património Cultural/Divisão de Cadastro, Inventário e Classificação)

11h45 - Comunicação intitulada ‘Trabalho Prévio ao INPCI - uma

cultura de aproximação ao terreno: indivíduos, comunidades e instituições proponentes’, proferida por Rogério Abreu (antropólogo/Património Cultural/Divisão

de castro, Inventário e Classificação)

12h00 - Intervenção do público, num momento de partilha, de análise, discussão e reflexão sobre o património cultural imaterial da Região Autónoma da Madeira

XL Festa do Pêro, na Ponta do Pargo

12h00 - Abertura da Feira Agrícola

17h00 - Missa

Igreja da Ponta do Pargo

22h30 - Concerto Roni de Melo

02h30 - Encerramento





Tuna de Câmara de Machico apresenta: Concerto de Outono, Jardins do Solar de São Cristóvão - Machico

17 h00 - Convidada especial: Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha.

Festival et7ra&TAL - Espectáculo de Magia com Duarte Faya, Salão Paroquial do Curral dos Romeiros

19h30 - Noite de Fado, António Freitas & Amigos

7.ª Edição do Festival FRACTAL 2025, Iniciativa, apoiada pela Câmara Municipal do Funchal e pela secretaria regional de Turismo e Cultura) - Largo das Babosas - Monte

21h30





Nacional - Arouca da I Liga, Estádio da Madeira

15h30 - Sexta jornada da I Liga





Belenenses – Marítimo, Estádio Nacional, no Jamor

11 horas- Taça de Portugal





Acontecimentos marcantes no dia 20 de Setembro

1519 O navegador português Fernão de Magalhães (1480-1521) partiu de Espanha, Sevilha, ao serviço dos Reis católicos espanhóis, na primeira viagem de circum-navegação na Terra, vindo a morrer antes do seu final.

1530 Martinho Lutero (1483-1546), cabeça do maior cisma do catolicismo, conhecido precisamente por luteranismo (origem do protestantismo), e que fora já excomungado em 1521 por Leão X ao pôr em causa ‘o comércio das indulgências’, pediu aos príncipes protestantes que não aceitassem o compromisso com a Igreja de Roma.

1540 Realizou-se em Lisboa, no Rossio, com a presença da Corte, o primeiro auto de fé da Inquisição em Portugal (pedida por cá por D. Manuel I, em 1531, por imposição de Espanha, no seu casamento com Isabel de Aragão, só chegaria em 1536).

1870 Completou-sea unificação de Itália, iniciada em 1815, sob a constitucional e liberal casa de Sabóia (Vítor Emanuel II), com a conquista de Roma pelas tropas do general Cardona, já depois de derrotada a esquerda do movimento, encabeçada pelo herói da unificação, Giuseppe Garibaldi (1807-82).

1910 Foi fundado o Club Sport Marítimo, o mais popular clube de futebol da Madeira, que chegou a vencer o campeonato nacional de 1925-26, por Cândido Gouveia, com base na gente que trabalhava no mar, e já com os ecos da República na sua origem.

1945 O Congresso indiano, realizado no âmbito das movimentações independentistas da Índia britânica desde o Século XIX, com Mahatma Gandhi e Pandita Nehru, rejeitou logo a seguir à II Guerra (em que a Índia apoiou activamente os Aliados) a conciliação com o Reino Unido, e exigiu a independência, concretizada em 47.

1946 Começou a primeira edição do Festival de Cinema de Cannes, cujo projecto inicial punha em causa as intervenções políticas fascistas no de Veneza.

1976 Após 44 anos no poder, em que se dedicou a criar suecos ricos e não a empobrecê-los (como dizia Olof Palm, 1927-86, ano do seu assassinato ) o Partido Social-democrata sueco foi derrotado por uma coligação de conservadores, liberais e centristas.

1979 Em Portugal, as mulheres passaram finalmente a ter garantia legal de igualdade de oportunidades e de tratamento no trabalho, mais de 5 anos depois da Revolução de Abril.

1993 Ferrer Correia (1912-2003), foi eleito presidente da Fundação Calouste Gulbenkia como 1º sucessor de Azeredo Perdigão (1896-1993), que acabara de morrer.

2001 Mil ulemas (teólogos ou sábios muçulmanos) de Cabul declararam a Jihad (Guerra Santa) aos EUA, poucos dias depois dos atentados do 11 de Setembro desse ano, no mesmo dia em que tomou posse em Timor o primeiro Governo composto por timorenses, e dirigido por Mari Alkatiri.

2006 Um Inquérito da Associação Portuguesa de Defesa dos Consumidores (DECO) revelou que mais de um em cada dez alunos do 7º ao 12º ano admitiu já ter levado armas ou objetos de defesa para a escola.

2015 O partido de esquerda Syriza, de Alexis Tsipras, ganhou as eleições antecipadas na Grécia.

2017 Uma espécie de mosquito, que é transmissor do vírus da dengue, foi identificado pela primeira vez em Portugal há 4 anos, na região Norte do país.

2019 Início das greves globais contra as mudanças climáticas em 150 países como parte dos protestos da iniciativa Fridays for Future.