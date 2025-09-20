Festa do Pêro anima Ponta do Pargo

A XL Festa do Pêro promete encher de cor, música e tradição a Ponta do Pargo, este domingo, com um programa que homenageia não só o fruto que dá nome ao certame, mas também o trabalho dos agricultores e a cultura popular.

O evento, que se iniciou no sábado, termina hoje, domingo.

Neste dia, as festividades começam às 09h00 com a recepção às entidades oficiais, acompanhada pela Banda Municipal Paulense, seguindo-se às 11h00 a missa solenizada pelo Grupo de Formação Musical da Casa do Povo da Calheta. Ao meio-dia terá lugar a intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que presidirá à cerimónia de entrega de prémios aos agricultores, distinguindo o Melhor Pêro, o Melhor Pavilhão e os participantes do IV Torneio de Dominó da Festa do Pêro.

Durante a tarde, o folclore toma conta do palco com a presença de vários grupos da Região, entre eles os da Casa do Povo de Campanário, Ribeira Brava, Santa Cruz, São Martinho e Santana, bem como o Grupo de Folclore de Monteverde. Às 16h00 realiza-se o tradicional Cortejo Alegórico, um dos momentos mais aguardados da festa, que enche as ruas com usos e costumes locais.

A música será outro dos grandes atractivos do dia, com o concerto de Miro Freitas às 16h40, seguido pela actuação de Ernesto Macedo e sua banda às 17h50 e pelo conjunto Ritmos Modernos 'Os Lordes' às 18h30. O certame encerra às 22h00, após um dia repleto de celebrações que reforçam a identidade cultural e agrícola da freguesia de Ponta do Pargo e do concelho da Calheta.

Mas há mais neste domingo:

10h00 às 13h30: 'Mobi Open Day' inserido na Semana Europeia da Mobilidade e 'Colour Party', sob organização da CMF, na Avenida do Mar e Praça do Povo;

11h00: 7.ª Edição do Festival FRACTAL 2025, no Monte;

14h30: O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, participa na procissão marítima de reposição da imagem de Nossa Senhora da Piedade, no Caniçal

15h00: Marítimo joga contra o Torreense da Liga BPI feminina, no Estádio da Imaculada Conceição;

15h00: AD Machico defronta o Vila Real para a Taça de Portugal, no Estádio de Machico;

16h45: Marítimo joga com o Póvoa AC da I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo.

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Setembro, Dia Internacional da Paz, Dia Mundial do Doente de Alzheimer, Dia Nacional do Contabilista Certificado, Dia Internacional do Minigolfe, Dia Nacional de Limpeza de Praia/Dia Internacional da Limpeza Costeira e Dia Mundial da Gratidão:

1761 - Morre, com 72 anos, o jesuíta italiano Gabriel Malagrida, denunciado falso profeta e impostor pelo Marquês de Pombal, no último auto-de-fé com condenação à morte realizado em Lisboa.

1792 - A Convenção Nacional francesa vota a abolição da monarquia.

1832 - Morre, com 61 anos, o poeta, romancista, historiador e biógrafo escocês sir Walter Scott.

1860 - Morre, aos 72 anos, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer.

1866 - Nasce o escritor, jornalista, sociólogo e historiador inglês Herbert George Wells, H. G. Wells, autor de "A Guerra dos Mundos" e "A Máquina do Tempo".

1895 - Abre a primeira fábrica de automóveis, a Duryea Motor Wagon Company, em Springfield, Massachusetts.

1911 - Nasce o ator, encenador e realizador Francisco Lopes Ribeiro, 'Ribeirinho'.

1930 - Johann Ostermeyer patenteia o flash fotográfico.

1949 - É proclamada a República Popular da China.

1956 - A conferência de Londres para a questão do Suez cria a Associação dos Utilizadores do Canal.

1964 - Independência da ilha de Malta.

1971 - Morre, com 84 anos, Bernardo Alberto Houssay, médico, biólogo e fisiólogo argentino, Prémio Nobel da Medicina em 1947.

1972 - A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece Porto Rico colónia norte-americana, com direito à independência.

1975 - Manifestação dos deficientes das Forças Armadas com ocupação de portagens de acesso a Lisboa.

1978 - Vários países árabes e a Organização de Libertação da Palestina (OLP) cortam relações com o Egito pelo acordo assinado com Israel.

1979 - José Eduardo dos Santos é investido nos cargos de Presidente da República Popular de Angola e comandante-em-chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA).

1985 - Onze reclusos, dez dos quais arguidos no processo FP25, evadem-se da penitenciária de Lisboa.

1990 - Portugal ratifica a Convenção sobre os Direitos da Criança (adotada pela Organização das Unidas (ONU) a 20 de novembro de 1989).

1993 - O Fundo das Nações unidas para a Infância (UNICEF) revela o decréscimo em mais de 50 por cento da mortalidade infantil em Portugal, após a Revolução de 25 de Abril de 1974.

2001 - É lançado o Destak, primeiro jornal gratuito português. Inicialmente semanário passou a diário em 2004.

2002 - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, apela a "todas as nações e a todos os povos" a cessarem as hostilidades, durante 24 horas, na celebração do primeiro Dia Internacional da Paz.

- O Comité Central do PCP ratifica a expulsão dos renovadores Edgar Correia e Carlos Luís Figueira e a suspensão, por 10 meses, do histórico Carlos Brito.

2003 - O escritor António Lobo Antunes recebe, na Roménia, o Prémio Ovídio da Associação dos Escritores Romenos, o mais alto galardão literário do país, pelo conjunto da sua obra.

- A atleta Vanessa Fernandes vence pela primeira vez uma etapa da Taça do Mundo de triatlo, em Madrid, Espanha.

2005 - Morre, com 80 anos, Afonso de Sousa Freire de Moura Guedes, advogado, antigo governador civil de Lisboa.

2006 - O Parlamento aprova a revisão da lei orgânica do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), proposta pelo Governo, com votos a favor do PS, PSD e CDS-PP. O diploma aprovado regulamenta a Lei-quadro do SIRP aprovada em 2004 por PSD, CDS-PP e PS e que reforça os mecanismos de articulação entre os serviços de informações Estratégicas de Defesa (SIED) e de Segurança (SIS), que passam a ser tutelados por uma figura comum: um secretário-geral, equiparado a secretário de Estado.

2007 - Mais de 1.500 monges budistas, seguidos por cerca de 1.500 apoiantes, manifestam-se em Rangum, Mianmar (antiga Birmânia), contra o regime militar birmanês.

2008 - A língua portuguesa passa a poder ser utilizada nas intervenções da abertura e debate geral da 63.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, depois de Portugal ter assegurado a tradução simultânea para as seis línguas oficias da organização, inglês, francês, espanhol, russo, árabe e chinês.

- A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) anuncia que aceita que os bancos de investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley se transformem em "holdings", o que os poderá ajudar a superar a crise financeira. A mudança de estatuto permitirá à Goldman Sachs e à Morgan Stanley criarem bancos comerciais que sejam capazes de receber depósitos, reforçando os recursos de ambas as instituições.

2011 - Morre, aos 93 anos, o pintor Júlio Resende. Foi nomeado membro da Academia Real das Ciências, Letras e Belas-Artes Belgas, em 1972, e em 1982 recebeu as insígnias de Comendador de Mérito Civil de Espanha atribuídas pelo Rei de Espanha. Em Portugal foi distinguido com o Prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) em 1985.

2012 - O Conselho de Estado reúne-se e o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, informa o órgão consultivo do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que está disponível para, no quadro da concertação social, "estudar alternativas" à alteração da TSU (Taxa Social Única) e assegura estarem "ultrapassadas as dificuldades que poderiam afetar a solidez da coligação partidária que apoia o Governo".

- Milhares de pessoas protestam à porta do Palácio de Belém, em Lisboa, onde decorre o Conselho de Estado. Durante horas, pedem a demissão do Governo e algumas pessoas são detidas pelo arremesso de petardos.

2015 - No Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato, a justiça condena o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) João Vaccari Neto, o ex-diretor da Petrobras Renato Duque e outras oito pessoas por crimes como corrupção e branqueamento de capitais.

- Em Angola, o "rapper" e ativista luso-angolano Luaty Beirão, de 33 anos, inicia uma greve de fome alegando excesso de prisão preventiva (preso desde 20 junho) e exigindo, juntamente com mais detidos, aguardar julgamento em liberdade.

2016 - Os acionistas do BPI aprovam a proposta de desblindagem dos estatutos do banco, pondo fim à limitação dos direitos de voto e abrindo caminho ao sucesso da oferta pública de aquisição lançada pelo maior acionista, o CaixaBank.

2018 - O Parlamento aprova o novo diploma que assegura o direito de preferência dos arrendatários na transmissão de habitações, com as propostas do PS e do PSD relativamente ao requisito de "local arrendado há mais de dois anos".

- Morre, aos 85 anos, António Escudeiro, realizador de cinema e diretor de fotografia.

2020 - Morre, aos 55 anos, Jaime Alves, futebolista internacional português, vencedor de uma Supertaça pelo Boavista.

- Morre, com 83 anos, Sílvia Silveira de Bragança, pintora e pedagoga luso-moçambicana, cofundadora da Associação dos Artistas Portugueses no pós-25 de Abril.

- Morre, aos 89 anos, Michael Lonsdale, ator francês, ficou conhecido como vilão de James Bond em "007 Moonraker". Em 2012 filmou com Manuel de Oliveira "O Gebo e a Sombra".

2022 - O Papa Francisco denuncia, após a audiência geral no Vaticano, "as monstruosidades" e a "selvajaria" que estão a acontecer na Ucrânia, onde está atualmente o seu representante, o cardeal Konrad Krajewski.

- O Presidente norte-americano, Joe Biden, na sua intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que decorre em Nova Iorque, condena a "ameaça nuclear sobre a Europa" feita pelo seu homólogo russo, Vladimir Putin, e acusa a Rússia de "violar descaradamente" os valores das Nações Unidas.

2023 - O Conselho de Ministros aprova três medidas no crédito à habitação para mitigar nas famílias o impacto da subida das taxas de juro. Uma das medidas garante que a taxa de juro não ultrapassa 70% do indexante (Euribor), alarga de 720 para 800 euros o apoio à bonificação dos juros do crédito à habitação e mantém a suspensão da comissão por reembolso antecipado do empréstimo da casa.

- O bispo auxiliar de Lisboa, e futuro cardeal, Américo Aguiar, 49 anos, é nomeado bispo de Setúbal pelo Papa Francisco.

- O Ministério Público de Espanha pede pela primeira vez a um tribunal de instrução de Barcelona a abertura de uma investigação de alegados crimes de tortura durante a ditadura franquista, de Francisco Franco (1892-1975), apoiando-se na Lei de Memória Democrática aprovada há um ano.

- Morre, aos 87 anos, Mário Moutinho de Pádua, médico, militante do Partido Comunista Português, teve um papel importante na denúncia dos crimes do colonialismo português.

2024 - Morre, aos 88 anos, Rogério de Carvalho, encenador angolano, distinguido com o Prémio Almada 2001 e com o Grande Prémio da Crítica em 2012 por espetáculos que dirigiu para as companhias Ensemble e 'As Boas Raparigas vão para o céu, as más para todo o lado', no Porto. Prémio Nacional de Cultura e Artes em 2021 em Angola, na categoria de teatro.

Este é o ducentésimo sexagésimo quinto dia do ano. Faltam 101 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: