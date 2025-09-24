Castanheiro Wine Dinners volta ao restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel

O Castanheiro Boutique Hotel volta a apresentar o Castanheiro Wine Dinners 2025, que terá lugar no dia 11 de Outubro, no Restaurante Tipografia.

Este evento volta ao Castanheiro Boutique Hotel para a terceira edição do ano, de forma a celebrar a arte da enologia e gastronomia com cinco pratos preparados pelo Chef Maurício Gonçalves do restaurante Tipografia, que são seguidamente harmonizados com cinco vinhos apresentados pelo enólogo convidado, o engenheiro Rui Madeira da RRM Vinhos SA. Este evento tem também como parceiro nesta edição a Libragel.

O Chef e o Restaurante Tipografia

Natural da ilha da Madeira, o Chef Maurício Gonçalves soma mais de 20 anos de experiência no universo da gastronomia. Ao longo do seu percurso, colaborou em diversas iniciativas com chefs de renome, tanto nacionais como internacionais, o que enriqueceu a sua visão culinária e consolidou a sua criatividade na cozinha.

Desde 2015, assume a posição de Chef Executivo do restaurante Tipografia, localizado no Castanheiro Boutique Hotel, onde lidera uma cozinha que alia tradição e inovação, sempre com foco na valorização dos produtos locais.

Em 2023, destacou-se pela criação do evento gastronómico À Mesa no Castanheiro, uma iniciativa de excelência que trouxe até ao restaurante vários chefs estrelados de diferentes cozinhas nacionais, promovendo experiências únicas de partilha, descoberta e celebração da alta gastronomia.

O Enólogo

Desde o século XIX que a família do Engenheiro Rui Madeira se encontra ligada à lavoura e à viticultura entre o Douro Superior e a Beira Alta. Foi nesse ambiente que nasceu a sua paixão pelos aromas e sabores da terra, que vieram a moldar a identidade dos vinhos que hoje produz. O seu trabalho é marcado por um profundo respeito pela fauna e flora tradicionais da Região, assim como pelo meio ambiente e pela população locais, produzindo vinhos autênticos que refletem a essência do território.

Garanta já o seu lugar para a terceira edição do Castanheiro Wine Dinners de 2025, lugares são limitados!

Reservas:

+351 291 200 100

[email protected]

Rua do Castanheiro, 31, 9000-081 Funchal, Madeira

