2.ª edição da ‘Sopa Comunitária’ sensibiliza a população para privilegiar produtos locais e da época

No âmbito da V Semana da Alimentação, realizou-se hoje, no Largo da Restauração, a 2.ª edição da ‘Sopa Comunitária’. A iniciativa, conforme deu nota a autarquia, reuniu três entidades responsáveis pela confeção de sopas regionais: a SocioHabitaFunchal (sopa de castanha), o Centro Comunitário do Funchal (sopa de trigo) e a associação A Biqueira (caldo de atum). Este ano foram servidos 900 pratos, reforçando a importância de hábitos saudáveis e do consumo de produtos regionais.

A sessão contou com a presença da presidente da Câmara Municipal, Cristina Pedra, e das vereadoras Helena Leal e Ana Bracamonte.

Na ocasião, Cristina Pedra sublinhou que o objetivo é sensibilizar a população para privilegiar produtos locais e da época, evitar o desperdício alimentar e preservar a gastronomia tradicional madeirense.

A V Semana da Alimentação, que termina amanhã no Parque Ecológico com a colheita e confeção de doce de uveira-da-serra, integra a Estratégia Alimentar do Funchal - SEMEAR, implementada em 2023. Desde então, mais de 15 mil pessoas já participaram em 320 ações de literacia alimentar e em 50 showcookings.

Refira-se ainda que, durante toda a semana, foram realizadas diversas atividades, desde palestras, workshops e showcookings dedicados à temática da alimentação saudável e sustentável, além do “Mercadinho Saudável” e de um espaço dedicado à saúde.