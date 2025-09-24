Iona e Ventura trazem mais de 11 mil pessoas ao Porto do Funchal

O Terminal de Cruzeiros do Porto do Funchal recebe esta quarta-feira, 24 de Setembro, mais de 11 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes, que chegaram a bordo dos navios Iona e Ventura.

Os cruzeiros chegaram ao início da manhã ambos provenientes do porto britânico de Southampton. A viagem prossegue ao final da tarde de hoje rumo a Canárias.

O Iona, com 5.314 passageiros e 1.714 tripulantes a bordo, entrou no Porto do Funchal às 6h15 e tem a partida prevista para as 16h30, com destino a Santa Cruz de Tenerife. O navio de cruzeiros está a realizar uma viagem de 14 noites, que começou a 20 de setembro, precisamente em Southampton, e depois do Funchal e de Santa Cruz de Tenerife, vai visitar Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Cadiz, Vigo e La Corunha antes de terminar a viagem em Southampton no dia 4 de outubro.

O comandante é o britânico Andrew John Wolverson e navio é agenciado pela Blatas, tal como o Ventura, que navega com 4.160 pessoas a bordo: 2.980 passageiros e 1.180 tripulantes.

Também a realizar um cruzeiro de 14 noites, com início e fim em Southampton, o Ventura entrou na baía do Funchal às 5h30 e prossegue viagem às 17 horas, em direção a Santa Cruz de La Palma. Tem escalas previstas em Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Cadiz e La Corunha.

O navio, comandado pelo britânico James Alexander Brown, tem cerca de 17 anos, tendo sido construído em 2008 nos estaleiros de Fincantieri, em Itália. Custou na altura cerca de 650 milhões de euros, tendo sido projetado para receber até 3.727 passageiros e 1.250 tripulantes. Foi remodelado em 2018 e tem prevista nova intervenção no próximo ano.

Bem mais recente, o Iona, foi lançado ao mar em 2021. Construído pelos estaleiros alemães da Meyer Werft, custou 700 milhões de euros à Canival, que o opera através da P&O Cruises. Tem capacidade total para acomodar até 6.264 passageiros e 1.762 tripulantes, e foi, já este ano, alvo de uma pequena remodelação.

A próxima escala de cruzeiros na Madeira está prevista para próxima sexta-feira, 26 de Setembro, com o Scenic Eclipse, que está a realizar um cruzeiro entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Traz a bordo 112 passageiros e 189 tripulantes.