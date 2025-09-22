A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, disse hoje que a V Semana da Alimentação, que decorre no Largo da Restauração, permite "reflectir sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada".

Elsa Fernandes aproveitou para salientar que "é na escola que muitas das crianças e jovens aprendem desde cedo a importância de uma alimentação variada e equilibrada".

Um dos exemplos de disseminação da literacia alimentar na população estudantil é o projecto de educação alimentar da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia dirigido a crianças do pré-escolar e aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e também do Ensino Profissional, docentes e restante comunidade educativa da RAM". Elsa Fernandes

Uma estratégia que, no seu entender, reforça "a importância da educação alimentar".