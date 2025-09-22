Estratégia Alimentar do Funchal - SEMEAR já chegou a mais de 15 mil pessoas

Decorreu esta tarde, 22 de Setembro, no Largo da Restauração, a sessão de abertura da V Semana da Alimentação, presidida pela vereadora com o pelouro da Educação e da Saúde, Helena Leal, e que contou com a presença da secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, entre outras entidades públicas e privadas.

O evento, que já faz parte da agenda anual da cidade, tem como objectivo “promover uma alimentação mais saudável, sustentável e inclusiva junto de toda a comunidade”, conforme destacou a vereadora na abertura.

Em nota à imprensa, Helena Leal sublinhou que a Semana da Alimentação serve também para fazer um balanço da Estratégia Municipal 'A Semear Funchal', lançada em 2023. A estratégia assenta em cinco eixos principais - educação, sustentabilidade, inclusão, trabalho em rede e comércio local - e já tem 52% das suas 60 medidas em execução, envolvendo escolas, juntas de freguesia e diversas entidades parceiras.

Desde a sua implementação, cerca de 15 mil pessoas participaram em 320 acções de literacia alimentar e em 50 showcookings. Atividades como o FunLab e o Living Lab da Penteada têm reforçado a vertente experimental e interativa, aproximando os cidadãos de práticas alimentares mais conscientes.

A vereadora recordou que a Estratégia Municipal da Alimentação não é um trabalho exclusivo da Câmara, mas sim desenvolvido em colaboração com escolas, associações, empresas e a comunidade.

Para Helena Leal, o trabalho em rede é essencial: “Só assim conseguimos alcançar o grande objetivo, que é dar às pessoas a oportunidade de serem os principais agentes da sua saúde e bem-estar, adotando escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis.”

Na placa central, destaca-se o “mercadinho saudável e sustentável”, que este ano conta com a participação de 10 empresas e associações, apostando no consumo de produtos regionais e sazonais, além de oferecer um espaço dedicado à saúde.

Após a sessão de abertura, realizou-se um showcooking com o chef Filipe Janeiro, em simultâneo com uma atividade educativa dinamizada pelo Centro Isoplexis da Universidade da Madeira.

O programa inclui ainda palestras, painéis, acções educativas e showcookings dedicados à alimentação saudável e sustentável, contando com a participação de associações, empresas e entidades do Governo Regional.

A V Semana da Alimentação decorrerá no Largo da Restauração ao longo da semana e, no sábado, no Parque Ecológico do Funchal, estando prevista a actividade de colheita e confeccção de doce de uveira-da-serra, sujeita a inscrição prévia.