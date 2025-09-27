"Mais Santa Cruz" promete ajudar AD da Camacha na requalificação de estruturas de apoio à formação

A coligação PSD/CDS-PP disse, hoje, estar empenhada em "ajudar a Associação Desportiva da Camacha a dar mais e melhores condições ao clube para a formação das crianças e dos jovens".

Em comunicado de imprensa, a candidatura "Mais Santa Cruz" apontou que "o Governo Regional da Madeira já assegurou a renovação do campo sintético, cujo piso não é substituído desde 1999". Obra esta que será feita através de contrato-programa.

Não obstante, "para produzir os efeitos desejados" esta intervenção teria de "ser acompanhada por uma requalificação alargada", aponta a coligação, avançando que "é precisamente este projecto complementar que Saturnino Sousa foi conhecer" e, em caso de vitória, irá “colaborar na requalificação dos espaços de apoio ao futebol de formação”.

Nesta linha, coligação "Mais Santa Cruz" prometeu acompanhar o projecto do executivo madeirense através da “renovação dos balneários, dos gabinetes de apoio e das salas de estudo.”

“Esta instituição desenvolve um projeto extraordinário na área desportiva, mas também na área social. E é importante que possa ter, por parte das entidades públicas, o devido reconhecimento e o apoio necessário para continuar a desenvolver esse projeto”, justificou Saturnino Sousa, indicando que a Associação Desportiva da Camacha dá formação e treino a cerca de 200 crianças.

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz assumiu, ainda, o compromisso de "apoiar todos os clubes do concelho e todos os projectos que sejam uma mais-valia para a sociedade".