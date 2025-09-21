Socialistas querem Assembleia de Cidadãos em Santa Cruz

O candidato do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz defende que é preciso criar uma Assembleia de Cidadãos como forma de reforçar a participação cívica e aproximar o município da população. Pedro Diniz considera que "um município apenas é eficaz se estiver ao serviço de todos".

A promoção da transparência e o envolvimento direto dos munícipes nas decisões políticas são, por isso, questões a ter em conta.

Segundo explica, através de comunicado, a Assembleia de Cidadãos seria de carácter informal e funcionaria numa lógica de “portas abertas”, permitindo a participação de todos os residentes. Esta estrutura não substituiria, mas complementaria, o Orçamento Participativo Municipal. Aliás, Pedro Diniz assume que é uma medida que apoia, mas que, afirma, tarda em ser concretizada em Santa Cruz.

“Proximidade e participação são elementos fundamentais para o bom funcionamento de um município”, sustenta o candidato, acrescentando que a iniciativa visa comprometer não só o executivo camarário, mas também a Assembleia Municipal e as Juntas de Freguesia, no sentido de dar resposta às necessidades da população.

Para Pedro Diniz, este modelo de governação permitirá uma ligação mais estreita entre eleitos e eleitores, reforçando o compromisso mútuo e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do concelho.

“Santa Cruz sairá reforçado com o aproximar das pessoas ao município, corresponsabilizando-as e envolvendo-as diretamente na tomada de decisão de medidas e políticas públicas para o concelho”, concluiu.