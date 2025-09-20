Saturnino Sousa promete condições para o alargamento do Centro de Dia da Camacha

A coligação 'Mais Santa Cruz', composta por PSD e CDS, pretende fazer as obras necessárias para que todo o edifício da Casa do Povo da Camacha possa ser usado como Centro de Dia. Segundo explica, em nota à imprensa, o prédio tem problemas de construção e, por isso, uma parte do edifício está fechada.

Saturnino Sousa louva o “trabalho notável que a instituição tem vindo a desenvolver junto da população mais idosa da freguesia”, para o qual é preciso garantir mais e melhores condições. Para além dos apoios camarários, o candidato da coligação PSD/CDS-PP pretende recuperar todo o edifício de modo a garantir mais espaço para as actividades dos idosos no Centro de Dia e no Centro de Convívio.

“Com o passar do tempo e com o aumento da população idosa, a Casa do Povo da Camacha começa a ter cada vez menos capacidade de resposta para as necessidades, e é urgente, com programas que possam dar mais e melhores condições à Casa do Povo da Camacha, para poder chegar a mais gente”, explicou o cabeça-de-lista.

O compromisso da coligação 'Mais Santa Cruz' passa por “requalificar o edifício, que precisa de obras, para que todo o espaço possa ser devidamente utilizado".