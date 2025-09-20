'Criando Valor' é o novo projecto do Clube São Roque

Chama-se 'Criando Valor' e é o novo projecto levado a cabo pelo Clube Desportivo São Roque. A iniciativa, concebida por Américo Cardoso, foi apresentada esta sexta-feira, na Sala Ricardo Gomes.

De acordo com nota à imprensa, o objectivo é "combater o abandono precoce da prática desportiva, incentivando as crianças do 1.º ciclo de escolaridade a experimentarem e praticarem duas modalidades em simultâneo". Actualmente, este clube disponibiliza cinco modalidades desportivas – andebol, hóquei em patins, karaté, natação e ténis de mesa.

Segundo o professor Américo Cardoso, “é essencial proporcionar às crianças oportunidades diversificadas, que as motivem a permanecer ativas e a descobrir a modalidade desportiva com que mais se identificam”.