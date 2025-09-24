Casa do Povo de São Roque do Faial promove acção de sensibilização sobre vacinação

A Casa do Povo de São Roque do Faial organizou ontem, terça-feira, na sede da instituição, uma acção de sensibilização sobre a temática da importância da vacinação.

A actividade foi dinamizada pela enfermeira Manuela Teixeira do Centro de Saúde de São Roque do Faial e teve como objectivos: sensibilizar para a importância da vacinação.

A oradora começou por referir o início da vacinação sazonal contra a gripe e covid-19, chamando a atenção que a vacinação continua a ser a forma mais eficaz de prevenir as doenças.

Aproveitou para informar o público alvo cuja vacinação é gratuita, assim como os horários da vacinação no centro de saúde local. Alertou para o facto de no presente as crianças com idade igual ou superior a 6 meses e inferior a 24 meses estarem, este ano, também incluídas na vacinação gratuita. O mesmo acontece com profissionais de risco na área da veterinária e pecuária.

Uma vez que funciona instalações da Casa do Povo o Centro de Convívio, os idosos que frequentam aquela valência também participaram na acção de sensibilização, assim como outros interessados.