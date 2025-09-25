Laura Ingala reforça Madeira Andebol SAD

O Madeira Andebol SAD conta com mais um reforço para a temporada 2025/2026.

Com a época ainda no seu início a administração da SAD madeirense anunciou ontem a vinda de Laura Ingala Oboul Hndey para reforçar a equipa liderada pela técnica Sandra Martins Fernandes.

Internacional pelo seu país, República do Congo a jovem jogadora que completa amanhã 22 anos de idade vem reforçar o lado direito da equipa insular.

Nas últimas temporadas a jogadora competiu no campeonato francês, tendo em 2024/2025 alinhado no Lomme Lille Métropole handball, equipa que foi segunda classificada na Liga 2 feminina.

"O Madeira Andebol SAD tem o prazer de anunciar a chegada da Laura Ingala Oboul Hndey que vai reforçar a nossa equipa: A sua contratação só foi possível graças ao apoio fundamental do nosso patrocinador Techabit, que acredita no desporto e no desenvolvimento do Andebol madeirense", adiantou a SAD madeirense na sua página de facebook.