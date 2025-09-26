O treinador do Nacional, Tiago Margarido, está plenamente confiante que a equipa vai regressar aos bons resultados. O adversário que se segue é o SC Braga – domingo, às 18 horas, em Braga -, encontro relativo à sétima jornada da I Liga. Apesar do poderio do adversário, Tiago Margarido não tem dúvidas sobre a ambição da sua equipa para o confronto com os arsenalistas.

“O objectivo do Nacional é sempre ganhar em casa e ganhar fora. Vamos, por isso, com muita ambição a Braga para ganhar os três pontos frente a um adversário que está muito motivado depois da recente vitória para a Liga Europa. Acredito que eles vão encarar este jogo com a seriedade máxima”, salienta o treinador do Nacional, técnico que não vê qualquer desvantagem para a formação madeirense o facto do seu técnico principal não estar no banco de suplentes em virtude de ter sido expulso na última jornada com o Arouca.

“A nossa equipa técnica trabalha junta há muito tempo. Muda apenas o interprete pois a qualidade será a mesma”, assegura.

Ciente da importância dos bons resultados, Tiago Margarido lembra, contudo, que os mesmos vão surgir com toda a naturalidade e que, enquanto treinador, aquilo que mais o preocupa é o processo.

“Enquanto treinador aquilo que me preocupa é o processo da equipa e a criação de oportunidades e isso deixou-me satisfeito o último jogo apesar de não termos ganho. Sei que vivemos de pontos, sei que o importante no futebol é ganhar. Contudo, como treinador tenho que me preocupar com aquilo que é o processo e aquilo que aconteceu no último jogo deixou-me confiante com o que estamos a fazer. Obviamente que os resultados são importantes. No entanto, é uma questão de tempo até os resultados aparecerem.”