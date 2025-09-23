"Não é só distribuir raticidas"

Cláudia Perestrelo apresentou um conjunto de propostas para reforçar e valorizar a agricultura no concelho, sublinhando a necessidade de distinguir entre a vertente empresarial e a agricultura familiar. “Em Santana encontramos produtores jovens e outros com maior experiência, mas todos têm em comum uma agricultura de grande qualidade, que já chega às grandes superfícies regionais”, destacou, defendendo que o futuro do sector passa por apoiar tanto a produção com maior componente tecnológica como a agricultura tradicional e familiar.

Para os agricultores empresariais, a candidata propõe apoios complementares aos programas já existentes, com foco na inovação tecnológica e na modernização dos métodos de produção. Já para a agricultura familiar, aponta duas prioridades centrais: a limpeza dos terrenos e o combate eficaz às pragas.

“Queremos criar um parque de alfaias municipais que permita apoiar os agricultores na limpeza dos terrenos e avançar com um programa específico que torne as terras mais aráveis, cultiváveis e seguras do ponto de vista da protecção contra incêndios”, anunciou.

No combate às pragas, Cláudia Perestrelo defendeu uma actuação municipal mais responsável e técnica. “Não basta distribuir raticidas. É preciso aplicar de forma correcta, com equipas municipais preparadas, e privilegiar sempre soluções biológicas compatíveis com as directivas europeias. Só assim teremos um combate eficaz aos roedores e às espécies invasoras, sem comprometer a sustentabilidade ambiental”.

Segundo a candidata, estas medidas pretendem dar respostas concretas a um sector vital para Santana, conciliando inovação, protecção ambiental e valorização do trabalho de quem mantém a agricultura viva no concelho.