O presidente do Conselho Europeu disse hoje na ONU que "o momento da paz é agora" e que "não há lugar para o Hamas, terrorismo, colonatos ilegais e assassínio de civis inocentes" em Israel ou na Palestina.

"Só há um caminho a seguir: a solução de dois Estados. Um Estado israelita seguro e reconhecido. Um Estado palestiniano independente, democrático e viável, os dois coexistindo lado a lado, em paz", afirmou António Costa, durante a conferência de alto nível sobre a solução dos dois Estados promovida por França e Arábia Saudita nas Nações Unidas.

"O momento da paz é agora. E temos de estar à altura das circunstâncias", apelou.