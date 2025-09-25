A XVII Conferência Anual de Turismo da Ordem dos Economistas – Delegação Regional da Madeira abriu esta quinta-feira, no Funchal, sob o tema “Elasticidade – Turismo é Valor”. Na sessão de abertura, Paulo Pereira, presidente da delegação regional, sublinhou que a escolha do tema já estava feita para a edição anterior, mas foi adiada por motivos pessoais.

“O turismo é, antes de mais, valor para a Madeira. É indiscutivelmente o grande motor da economia, representando, directa e indirectamente, cerca de 40% do PIB regional”, afirmou. Para além de gerar emprego e potenciar o consumo, acrescentou, “protege a imagem da Madeira no Mundo”.

Paulo Pereira rejeitou qualquer acusação de oportunismo na escolha do tema, lembrando que as tensões que se vivem actualmente no sector, como turistas a dormir em carros ou congestionamentos no trânsito, podem ser percepcionadas de forma desproporcionada. “Estamos a experienciar o efeito ‘o homem que mordeu o cão’”, disse, alertando para a necessidade de enquadrar os problemas.

No balanço pós-pandemia, destacou que a região alcançou sucessivos recordes, mas advertiu que “como em qualquer sector dinâmico, o crescimento traz tensões e desafios”. Defendeu que a elasticidade deve significar “ir além da capacidade”, mas avisou para o risco de que governantes ou decisores, mesmo bem-intencionados, “venham a definir os limites de forma rígida”.

Entre os temas em debate, sublinhou a mobilidade, identificada como “um constrangimento real que carece de soluções inovadoras e sustentáveis”. Lembrou ainda os pontos de pressão mais visíveis – levadas, picos, praias e miradouros – defendendo que “são os privados que melhor gerem a escassez”.

“Vivemos um tempo paradoxal”, concluiu Paulo Pereira. “Precisamos de soluções equilibradas, planeamento prudente e garantir que o turismo, a maior vantagem comparativa da Madeira, continue a ser fonte de prosperidade”.

O presidente da delegação regional deixou ainda uma palavra especial de agradecimento ao secretário regional Eduardo Jesus, presente na sessão.