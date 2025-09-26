Ribeira Brava investe 400 mil na educação e reivindica auditório

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, marcou presença no V Encontro de Jovens, sublinhando o esforço continuado da autarquia no apoio às famílias e na valorização da escola pública. Segundo o autarca, o município investe anualmente cerca de 400 mil euros na área da educação, desde o pré-escolar até ao ensino superior, garantindo apoios que vão desde creches, transportes e material escolar, até bolsas de estudo para universitários.

“Este investimento tem valido a pena porque ajuda as famílias, reduz despesas e valoriza o percurso escolar dos nossos jovens. É uma forma de assegurar que ninguém fica para trás por questões financeiras”, destacou Ricardo Nascimento, acrescentando que a Câmara sempre que teve disponibilidade orçamental reforçou este apoio.

O autarca recordou ainda que a Ribeira Brava foi pioneira na introdução de manuais digitais, fruto de uma parceria com a Secretaria Regional da Educação, assegurando que os alunos do 7.º ano tiveram acesso a esta ferramenta antes de muitas outras escolas da Região.

Numa mensagem dirigida directamente aos estudantes, Ricardo Nascimento apelou à responsabilidade e ao empenho: “Aproveitem esta escola, os conteúdos e os professores. Trabalhem as vossas competências e preparem-se para escolher o vosso futuro. É fundamental que as notas não limitem os vossos sonhos, mas sim que vos permitam alcançar aquilo que realmente desejam.

Apesar dos investimentos já realizados, o presidente da autarquia deixou claro que continua a haver carências. Entre elas, destacou a falta de um auditório na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, cuja construção está prevista para o espaço junto ao Museu Etnográfico da Ribeira Brava.

“Este é um compromisso que quero ver concretizado. Ao longo do meu mandato tenho sempre lembrado ao presidente do Governo Regional esta necessidade e continuarei a fazê-lo. Agora que existe estabilidade governativa, espero que esta obra avance, porque é essencial para a comunidade escolar e cultural do concelho”, afirmou.

O edil garantiu que será esta uma das suas principais reivindicações junto do Executivo regional, reforçando que a educação e a valorização da juventude continuarão a ser prioridades para o município.