Ribeira Brava em Primeiro com medidas para "melhorar a Qualidade de Vida"

"O movimento independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1), liderado por Marco Martins, coloca a qualidade de vida no centro da sua candidatura a todos os órgãos autárquicos do concelho", informa uma nota de imprensa divulgada esta quarta-feira, 24 de Setembro.

Assim, referem que acreditar que "viver na Ribeira Brava deve ser sinónimo de bem-estar, sustentabilidade e equilíbrio entre modernidade e respeito pelo ambiente", dizem antes de listar os compromissos:

"Mais sustentabilidade: aumentar os postos de carregamento para veículos elétricos, apostar na eficiência energética dos espaços municipais e abolir o uso de herbicidas, promovendo limpezas amigas do ambiente.

Ambiente mais limpo e saudável: reforçar a manutenção de zonas florestais, veredas e caminhos; sensibilizar a ARM para a colocação de mais ecopontos; e apoiar o projeto Eco-escolas.

Embelezamento e valorização do concelho: apostar no embelezamento floral, promover ações de educação ambiental em parceria com escolas e instituições, e garantir espaços públicos bem cuidados.

Cidadania ativa: envolver a população em ações de sensibilização que promovam comportamentos responsáveis e a preservação do meio ambiente.

Marco Martins, reforça a nota, "sublinha que estas medidas refletem 'um compromisso com a qualidade de vida de todos os Ribeira-bravenses, onde cada freguesia é valorizada e onde as pessoas vivem com mais saúde, segurança e bem-estar'", acrescentando que o movimento RB1 "reforça, assim, a sua visão de um concelho mais verde, mais limpo e mais humano – sempre com a Ribeira Brava em Primeiro". conclui.