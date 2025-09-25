Jorge Santos promete melhorar acessibilidades e mobilidade na Ribeira Brava

O candidato do PSD/CDS à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, apresentou a sua proposta para tornar o concelho mais acessível e moderno, com foco particular na melhoria da mobilidade urbana e na eliminação de barreiras arquitectónicas.

A candidatura liderada por Jorge Santos tem como objectivo central criar um concelho que "efectivamente esteja ao serviço de todos os cidadãos", através de um conjunto de medidas estruturantes na área das acessibilidades.

O candidato comprometeu-se a desenvolver um "plano de investimento claro, realista e exequível em requalificações, acessibilidade e mobilidade, visando a requalificação do espaço urbano, derrubando barreiras arquitectónicas e garantindo que todos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, possam circular com segurança e autonomia".

Entre as principais medidas propostas para o próximo mandato destacam-se a construção de novos caminhos e a manutenção e melhoramento dos já existentes, com um planeamento plurianual que garanta a sustentabilidade financeira da autarquia.

Jorge Santos não esqueceu as necessidades da população em matéria de transportes, comprometendo-se com "a criação de ciclovias, novos estacionamentos e o reforço do transporte colectivo". Esta aposta passará pela criação de uma rede de transporte público mais eficiente, que incluirá abrigos e sinalização adequada para autocarros.

O candidato deixou clara a sua visão para a Ribeira Brava, explicando que o objectivo é criar uma mobilidade que "não seja um obstáculo, mas, sim, um facilitador da vida quotidiana, do comércio, do turismo e da integração social, tornando a Ribeira Brava mais funcional, acessível e moderna para todos".