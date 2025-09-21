'Setembro Desportivo' envolve centenas de participantes na Ribeira Brava

O Centro Desportivo da Madeira, empreendimento dinamizado pela Ponta do Oeste - Sociedade de Desenvolvimento sob a tutela da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, tem vindo a celebrar os seus 18 anos de actividade com várias iniciativas inseridas no evento 'Setembro Desportivo'.

A iniciativa arrancou no passado dia 7 de Setembro, mas ontem teve mais uma etapa. Pela manhã, as actividades tiveram início com o 'Madeira Mini Open', uma actividade dinamizada pela Associação de Ténis da Madeira, que contou com a presença da nossa embaixadora Francisca Marote campeã nacional de pares sub 14.

Já no futebol, a 'Goalkeeper Academy' teve a primeira Batalha de Guarda-Redes, dinamizada pelo treinador de guarda-redes Carlos Costinha. O dia terminou com a entrega de prémios aos participantes nesta Batalha de Guarda-Redes, Benjamis: Salvador, Diego e André; Infantis: Santiago, Salvador e António, Iniciados: Francisco, Jota, Afonso, Juvenis: Santiago, Tomás, Jorge; Juniores: Lino, Bruno e Joshua.

No polidesportivo decorreu a etapa 'Teqball Ribeira Brava', desporto inovador que combina elementos de futebol e ténis de mesa, jogado numa mesa curva com uma bola de futebol. Diego Sousa e Bruno Miguel conseguiram vencer ficando em primeiro lugar, seguidos pelas duplas Jesus Abreu e Luis Abreu; Rui Antunes e João Sá em segundo e terceiro lugar respectivamente.



No 'Mini Open', um torneio social, teve como principal objectivo a fraternização entre atletas e fomentar a prática do ténis junto das crianças.



O Centro Desportivo associa-se, a partir de 23 de Setembro, à Semana Europeia do Desporto, iniciativa da Comissão Europeia dinamizada na Região pela Direção Regional de Desporto, que promove hábitos de vida saudáveis através da prática regular de atividade física.

Élia Ribeiro reafirma a importância de dinamizar os espaços desportivos como motores de convivência, inclusão e desenvolvimento comunitário. A presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento acredita que "a promoção de torneios regulares e a introdução de novas modalidades desportivas não apenas ampliam as oportunidades de participação da população, como também fortalecem o sentimento de pertença e estimulam hábitos de vida mais saudáveis" "Esta estratégia traduz-se num investimento social de longo prazo, capaz de valorizar as infraestruturas existentes, atrair novos públicos e consolidar o desporto como pilar de integração, bem-estar e cidadania activa", aponta.

