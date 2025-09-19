Ribeira Brava em debate na TSF

Depois de Porto Santo, Porto Moniz, Calheta e Ponta do Sol, segue-se a Ribeira Brava no ciclo de debates autárquicos da TSF-Madeira. O confronto entre os candidatos à Câmara Municipal da Ribeira Brava vai para o ar esta manhã, em directo a partir das 10h15, conduzido por Ricardo Miguel Oliveira, diretor do DIÁRIO e da TSF-Madeira, que tem moderado todos os 11 debates previstos.

Na antena vão estar os cabeças de lista que disputam a liderança da autarquia, num momento que promete aquecer ainda mais a antecâmara das eleições de 12 de Outubro. As propostas, os balanços de mandato e as estratégias para o futuro do concelho estarão em cima da mesa, dando aos eleitores a oportunidade de comparar visões e decidir em quem confiam para os próximos quatro anos.

À Câmara Municipal da Ribeira Brava concorrem este ano sete listas: RB1, Chega, CDU, JPP, PSD/CDS, Nova Direita e PTP.Foram convidados apenas os partidos que elegeram vereadores em 2021 – PS e PSD – e JPP, candidatura que não concorreu há quatro anos, mas tem a melhor percentagem obtida em no concelho nas últimas Regionais entre os restantes partidos concorrentes.

A particularidade é que a Nova Direita não apresenta candidatura à Assembleia Municipal, limitando-se à corrida pela presidência da autarquia.