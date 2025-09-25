Marco Martins almeja Ribeira Brava mais moderna, segura e acessível

O movimento independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1), liderado por Marco Martins, candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava, assume no seu manifesto eleitoral um compromisso claro com a reabilitação urbana, modernização do concelho e melhoria das acessibilidades em todas as freguesias.

“Queremos um concelho mais coeso, funcional e acessível, com soluções concretas que respondam às necessidades reais da população e que devolvam dignidade a muitos espaços esquecidos”, sublinha Marco Martins, apontando que o objectivo é colocar a qualidade de vida da população no centro das decisões e de construir uma Ribeira Brava mais moderna, segura e acessível.

Entre as propostas destacam-se a requalificação da frente-mar da vila da Ribeira Brava, em articulação com o Governo Regional, a reabilitação do Solar das Herédias e do centro de São Paulo, a construção de novos caminhos municipais em todas as freguesias (Meia-Légua, Caramanchão, Salão, Pedra, Amoreira, entre outros), a requalificação de edifícios e espaços públicos, como a antiga Escola do Lugar da Serra e casas de banho públicas, intervenções estruturais no Campanário, incluindo a correção do nó de acesso à via rápida e a criação de uma nova zona de lazer sob o viaduto em articulação com o Governo Regional, a recuperação das escolas da Achada dos Aparícios e da Eira do Moira, na Serra de Água, a construção do corredor verde Ribeira Brava – Serra de Água e o alargamento de veredas e caminhos para facilitar a circulação viária em todo o concelho.

O movimento compromete-se ainda a manter e valorizar os centros históricos das freguesias, bem como a assegurar uma manutenção contínua de estradas, caminhos, veredas, casas de banho públicas e cemitérios.