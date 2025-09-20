JPP quer requalificar miradouros e um parque de campismo para a Ribeira Brava

A candidatura do JPP à Câmara Municipal da Ribeira Brava pretende requalificar miradouros e criar um parque de campismo no concelho. Arnaldo Hernandez lamenta que “a excessiva burocracia e a falta de respostas atempadas” não tenham permitido ao município “aproveitar devidamente” as oportunidades geradas pelo crescimento do turismo.

“Como consequência, muitos investidores privados procuram os concelhos vizinhos para investir”, diz o cabeça-de-lista. É tendo em conta "o enorme potencial turístico da Ribeira Brava" que defende a requalificação e criação de miradouros, nomeadamente a requalificação do Miradouro de São Sebastião, "aproveitando o relevo único da nossa terra, que nos oferece paisagens espectaculares e que merecem ser apreciadas com segurança e qualidade".

Nos planos do JPP está ainda o estabelecimento de roteiros turísticos, com identificação, limpeza e manutenção de veredas e levadas, incentivando ao ecoturismo e atraindo visitantes interessados na natureza e no património natural da Região.

Por fim, por forma a promover o investimento privado em turismo de natureza, pretende a criação de zonas turísticas com bungalows, unidades de alojamento sustentável e um campo de campismo com todas as condições necessárias, indicando que "já existem investidores interessados".