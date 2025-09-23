PSD/CDS pretende criar Gabinete do Investidor na Ribeira Brava

Jorge Santos pretende pretende criar bases para melhorar a qualidade de vida da população e ampliar as oportunidades de crescimento do concelho e, por isso, defende a criação de um Gabinete do Investidor. De acordo com o candidato do PSD/CDS à Câmara Municipal da Ribeira Brava, este seria um espaço físico para acompanhamento a quem quer investir no concelho para que tenha todas as respostas num só balcão.

“A economia da Ribeira Brava precisa de soluções concretas e de políticas exequíveis que proporcionem dinamismo comercial e serviços próximos da população”, aponta o candidato.

Por outro lado, diz defender a n"ão aplicação da derrama às empresas, aliviando a carga fiscal para quem cria riqueza e emprego e a isenção de taxas municipais a quem se instalar no Parque Empresarial, uma vez que o nosso objectivo é atrair investimento e diversificar a economia local".

As apostas nesta área passam ainda pela dinamização da economia azul, "aproveitando o mar para actividades de desporto, turismo e experiências náuticas" e o reforço dos incentivos ao comércio local, "que é a base do tecido económico".

“No nosso manifesto assumimos também o compromisso de simplificar processos, reduzir burocracias e apostar na digitalização dos serviços municipais para que investir na Ribeira Brava seja mais rápido e menos complicado”, assume Jorge Santos.