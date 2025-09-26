Elsa Fernandes destaca papel da escola na descoberta do talento

A secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, marcou presença na sessão de abertura do V Encontro de Jovens, que decorreu no Auditório da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

O evento reuniu estudantes de várias áreas e níveis de ensino, num espaço de partilha de experiências, reflexão e debate sobre os desafios da juventude madeirense. A participação da governante sublinhou a importância do envolvimento dos jovens na construção de uma sociedade mais participativa, inovadora e preparada para o futuro.

Na sua intervenção, Elsa Fernandes enalteceu esta geração, que considera ser “a mais bem preparada de sempre”, apelando aos jovens para acreditarem no seu potencial.

“Todos têm um dom. É importante descobri-lo, porque esse é o caminho para serem felizes e bem-sucedidos. O meu apelo é que sonhem, mas que trabalhem para concretizar os vossos sonhos”, apelou.

A secretária regional destacou ainda o papel dos professores neste processo de descoberta, defendendo que a escola deve ajudar cada aluno a perceber onde é realmente bom e o que faz com naturalidade: “Muitos jovens chegam ao final do 12.º ano sem terem identificado o seu talento e, por vezes, escolhem caminhos que não são os mais acertados. Isso não deve ser visto como um fracasso, mas como parte do processo de aprendizagem. Ainda assim, é fundamental que a escola ajude cada jovem a descobrir o seu dom, porque é esse dom que os ajudará a construir o futuro.”

O encontro prossegue com várias iniciativas de carácter educativo, cultural e social, incentivando a criatividade, a intervenção cívica e a valorização do talento da nova geração.