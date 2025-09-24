Chega defende a reabertura da vila da Ribeira Brava ao trânsito automóvel

A candidatura do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Brava defendeu esta quarta-feira, 24 de Setembro, a abertura da vila do concelho ao trânsito automóvel.

Em nota emitida, o candidato Roberto Gonçalves manifesta a sua "profunda preocupação" com a decisão da Câmara Municipal de manter o encerramento ao trânsito naquela zona, "ignorando a vontade expressa pela maioria dos munícipes".

O Chega aponta que foram registados "acidentes que demonstram não só a falta de planeamento, como também os riscos associados a esta medida", acrescentando que o fecho da vila está "a criar sérios constrangimentos na circulação externa, nomeadamente nos acessos à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares e ao Infantário O Balão, dificultando também o acesso de veículos de emergência, caso seja necessário".

Roberto Gonçalves classifica a medida como "prejudicial e perigosa".

Encerrar a vila ao trânsito sem ouvir a população e sem soluções alternativas é um erro grave. O comércio local perde clientes, os acessos ficam condicionados e até a segurança da nossa comunidade é colocada em causa. Roberto Gonçalves

O Chega defende uma solução equilibrada, que garanta segurança rodoviária e acessibilidade, sem sacrificar o comércio, o turismo e o bem-estar dos moradores. A reabertura da vila ao trânsito automóvel é vista como "essencial para recuperar a economia local, fortalecer os negócios de proximidade e assegurar um centro vivo e funcional".

"A Ribeira Brava precisa de medidas que tragam confiança, movimento e desenvolvimento, não de decisões que complicam a vida das pessoas", conclui Roberto Gonçalves.