Estrada Faia-Lombo é para concluir nos próximos 4 anos, garante Saturnino Sousa

A coligação Mais Santa Cruz (PSD/CDS), liderada por Saturnino Sousa, compromete-se a concluir a estrada que liga os sítios da Faia e do Lombo, na freguesia de Gaula, caso vença as próximas eleições autárquicas. O projecto, classificado como prioritário, deverá estar finalizado num prazo de quatro anos.

A via encontra-se em obras há mais de duas décadas, sendo a sua conclusão considerada "estruturante para a freguesia" pelo candidato à presidência da Câmara de Santa Cruz. Segundo Saturnino Sousa, a obra trará benefícios em várias vertentes, nomeadamente na redução das distâncias entre localidades e no apoio ao combate a incêndios.

"Sabemos que muito do sucesso no combate aos incêndios florestais resulta da proximidade das vias de acesso, e também a esse nível poderá ser um projecto extremamente importante", destacou o líder da coligação PSD/CDS-PP.

A população de Gaula tem reivindicado há anos a conclusão desta infraestrutura, que permitirá aproximar a "zona alta da zona baixa da freguesia". Para além dos benefícios logísticos e de segurança, a obra possibilitará ainda "permitir a criação de novas zonas urbanísticas".

"Fica o compromisso de, durante este mandato, avançar com a conclusão da estrada Faia-Lombo, de modo a dar mais e melhores condições à população de Gaula", foi a garantia deixada pela coligação Mais Santa Cruz aos eleitores do concelho.