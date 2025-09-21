Saturnino Sousa vai rever colocação de lombas redutoras de velocidade no concelho

A coligação PSD/CDS pretende rever a colocação de lombas no concelho de Santa Cruz, sendo na freguesia do Caniço que mais existem queixas sobre este assunto. Saturnino Sousa aponta que na Estada da Ponta da Oliveira é possível contar 8 lombas em cerca de 800 metros.

O cabeça-de-lista à Câmara Municipal refere que “a colocação de lombas nas estradas é uma importante ferramenta de prevenção e de segurança rodoviária”, no entanto salienta que “como qualquer ferramenta deve ser devidamente utilizada, para que possa atingir o fim a que se destina”. O candidato indica que, no concelho de Santa Cruz, a utilização deste instrumento está a gerar um descontentamento generalizado da população, por nem sempre estar a garantir a segurança das viaturas e dos peões.

A coligação 'Mais Santa Cruz' assume o compromisso de rever todas as lombas colocadas no concelho, de modo a “garantir que as mesmas foram colocadas da forma correta, nos locais adequados e com o formato correcto, para que sejam, efectivamente, uma mais-valia na prevenção e na segurança rodoviária”.