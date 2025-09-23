Hugo Marques garante conclusão da Estrada do Lugarinho

Hugo Marques assegura que, com o PS na Câmara de Machico, será concluída a Estrada do Lugarinho, na freguesia de Água de Pena. O candidato socialista diz não aceitar mais desculpas nem adiamentos do Governo Regional.

O cabeça-de-lista à presidência da autarquia adianta que esta obra é mais um exemplo do “imenso rol de promessas não cumpridas pelo PSD em Machico”, lembrando que a estrada foi iniciada pelo Governo Regional há mais de 15 anos, mas continua por concluir. Hugo Marques dá conta de que em falta estão apenas 15 metros de extensão, "que impedem a ligação completa da via e continuam a prejudicar a mobilidade dos moradores naquela zona".

“Esta situação é ridícula e demonstra bem a falta de vontade do PSD em dar melhores condições de vida às pessoas de Água de Pena”, denuncia o candidato socialista, recordando que “não é apenas prometendo casas para todos que se melhora a qualidade de vida da população”, mas também, e sobretudo, “garantindo acessos dignos, seguros e funcionais para quem aqui vive no dia a dia”.

Perante esta realidade, Hugo Marques assume um compromisso claro: “Com o PS na Câmara Municipal, esta situação será definitivamente resolvida”. “Não aceitaremos mais desculpas nem adiamentos, vamos concluir a Estrada do Lugarinho, porque assim o exige o respeito que temos pelas nossas pessoas”, afiança.