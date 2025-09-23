Saturnino Sousa quer requalificar toda a frente mar da cidade de Santa Cruz

A coligação PSD/CDS quer renovar todo o litoral da cidade de Santa Cruz e já tem um plano para tal. Esse mesmo projecto irá "dar uma nova imagem a toda a frente mar contribuindo para que Santa Cruz e o seu litoral voltem a ser uma referência na Região".

“Está na altura de avançar, a sério, com um projeto de requalificação da Praia das Palmeiras, que englobe toda a frente mar de Santa Cruz, tornando-a uma referência em termos balneares”, disse Saturnino Sousa, citando num comunicado. O candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz teceu críticas à autarquia por não preparar com antecedência a época balnear. “O espaço continua por requalificar ano após ano, e a única coisa que vamos tendo são promessas”, vincou. “Este ano deitou-se um murinho e os vestiários abaixo, para parecer que se fez uma grande coisa”, afirmou Saturnino Sousa.

A coligação 'Mais Santa Cruz' entende que o litoral é uma marca da cidade e por isso, quer dar-lhe mais dignidade, mas também garantir a proteção do litoral, o que implica, ainda, "reabilitar todas as infraestruturas de fruição da população, construídas ao longo do passeio marítimo".