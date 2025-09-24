Saturnino Sousa quer avançar com a requalificação da praia dos Reis Magos

A candidatura da coligação PSD/CDS 'Mais Santa Cruz' tem na forja uma proposta para renovar a praia dos Reis Magos, no Caniço, tornando-a melhor para os utentes, quer sejam utilizadores da praia, desportistas ou pescadores.

“Trata-se de uma zona balnear de excelência para a população do concelho e da Região, que carece de uma rápida requalificação”, começou por referir Saturnino Sousa, candidato à presidência da câmara de Santa Cruz, na deslocação que fez à praia com a equipa candidata à câmara e com o candidato à presidência da junta de freguesia do Caniço, Fábio Fernandes.

A visita teve o objectivo de verificar “in loco” as carências da zona balnear, ouvir a opinião das pessoas que ali fazem praia e auscultar as instituições, bem como as empresas que trabalham naquela zona.

O líder da candidatura PSD/CDS-PP salienta que “é tempo de avançar com uma requalificação a sério e não como pequenos remendos”. Entre as prioridades estão “acessos ao mar mais seguros para os utentes”, com escadas que protejam as pessoas aquando da entrada na água, assim como acessos ao mar para as embarcações e para as atividades náuticas, que "não existem".

Saturnino Sousa assegura, caso vença as eleições, concretizar um projeto abrangente de remodelação da praia dos Reis Magos que “consiga conciliar as diversas atividades que aqui se praticam, garantindo que tudo se faz em harmonia e em segurança”, vincou.