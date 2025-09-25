IL exige reforço dos cuidados primários de saúde em Santa Cruz

A IL denuncia que mais de 38% dos utentes inscritos no concelho de Santa Cruz estão sem médico de família, a maior proporção da Região Autónoma da Madeira. "Muitos pacientes enfrentam atrasos intermináveis, consultas reagendadas e falhas graves na marcação de exames médicos essenciais", diz o partido.

O resultado é insustentável: idosos, famílias e doentes crónicos são obrigados a recorrer ao setor privado por falta de resposta pública. Esta situação compromete o princípio fundamental dos cuidados primários universais e equitativos. João Côrte Fernandes, candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz

A Iniciativa Liberal exige:

Alocação imediata de médicos de família destinados a Santa Cruz;

Modernização da gestão dos centros de saúde com sistemas digitais de marcação transparente;

Protocolos emergenciais com clínicas privadas para aliviar as listas de espera;

Criação de ULS em Santa Cruz.

A IL reafirma o seu "compromisso com um SNS vanguardista, acessível e eficaz para todos os santa-cruzenses".