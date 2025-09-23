IL quer soluções para falhas na recolha de resíduos e saneamento em Santa Cruz

A Iniciativa Liberal exige que existam soluções para as falhas tanto na recolha de resíduos, como no saneamento, no concelho de Santa Cruz. A candidatura à Câmara Municipal indica que os problemas afectam particularmente freguesias como o Caniço, Camacha e zonas ribeirinhas, com "denúncias de lixo acumulado, fossas sépticas a céu aberto e descargas não controladas".

Aliás, indica que a recente obstrução da saída submarina da ETAR do Caniço, que levou a descargas de esgoto junto à Reserva Natural do Garajau, é "um exemplo preocupante de descontrolo ambiental com impacto direto na saúde pública e na imagem turística do concelho".

“A Câmara de Santa Cruz não pode continuar a tratar a saúde ambiental como um assunto menor. As falhas são recorrentes, graves e demonstram inação crónica”, afirma João Côrte Fernandes.

O cabeça-de-lista liberal indica que, apesar de investimentos anunciados, como a aquisição de viaturas para recolha de resíduos, os serviços continuam sem funcionar com regularidade, especialmente nas freguesias fora do eixo central.

Nesse sentido, o partido propõe a revisão da gestão operacional da limpeza urbana e do saneamento, incluindo a adopção de tecnologias de detecção de falhas e rotas inteligentes; contratualização com operadores externos em regime de emergência; e transparência na calendarização das recolhas e manutenção.

A Iniciativa Liberal termina o comunicado com um compromisso com "uma abordagem moderna, eficiente e orientada para resultados na gestão dos serviços ambientais de Santa Cruz".