António Gonçalves promete taxa turística e mais habitação em São Vicente

Aos microfones da TSF-Madeira, o candidato do PSD/CDS à Câmara de São Vicente, António Gonçalves, assumiu como prioridade a implementação da taxa turística já no início do mandato. Segundo disse, esta medida poderia ter rendido ao município cerca de 650 mil euros em 2024, verba que considera essencial para investir na requalificação de miradouros, parques de merendas, acessos ao mar, ecopontos, frota municipal e percursos turísticos, tornando o concelho mais atrativo e sustentável.

No plano social, destacou a urgência de responder ao problema habitacional. António Gonçalves garantiu que será lançado um programa de habitação acessível para dar resposta a 39 agregados familiares já identificados como carenciados. Recordou que o Instituto de Habitação da Madeira tem 18 fogos prontos a ser entregues e que a Câmara Municipal deverá construir mais dez, a par dos 12 previstos pelo Governo Regional no concelho.

“Habitação e turismo são motores para melhorar a qualidade de vida da população e criar novas oportunidades em São Vicente”, resumiu o candidato. Nesse âmbito, considerou elementar a reabertura das Grutas de São Vicente, classificando-as como um pilar da oferta turística local.

Defendeu também a implementação da taxa turística como um instrumento de financiamento estruturante, que permitirá reforçar a capacidade do município em atrair visitantes, criar riqueza e, ao mesmo tempo, assegurar melhores condições para quem vive no concelho.

Outra nota é a criação de mais estacionamentos, criticando de uma "oposição pobre", nem reivindicativa, que "só fala nos cafés e nos facebook", citando de Sá Carneiro "a política em risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha".