Conferência Anual do Turismo debate "elasticidade" do destino

A XVII Conferência Anual do Turismo (CAT), promovida pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, é já na manhã da próxima quinta-feira, 25 de Setembro, no Centro de Congressos da Madeira.

Em debate estará a "Elasticidade" do destino "perante o crescimento que o turismo tem conhecido: desafios e potenciais soluções e caminhos na habitação, mobilidade terrestre e pressão sobre os principais pontos de interesse turístico serão debatidos por reconhecidos especialistas na matéria, na boa tradição das edições anteriores".

A seis dias da realização da CAT, as inscrições estão a decorrer a bom ritmo, sendo que a participação é gratuita. Contudo, a inscrição é obrigatória e encontra-se limitada à capacidade do auditório.

Inscreva-se já usando o scan na imagem ou no site www.economistasmadeira.org.